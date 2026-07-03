Allegri al Napoli, l'attesa del tweet: la prima del Corriere dello Sport
L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli trova spazio anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport apre con il titolo "Allegri al Napoli, l'attesa del tweet", sottolineando come l'annuncio del nuovo allenatore azzurro sia ormai questione di tempo. Intanto il mercato continua a muoversi, con diverse trattative destinate a entrare nel vivo nelle prossime ore.
Khalaili, Provedel e gli altri temi di mercato
Tra i protagonisti c'è Anan Khalaili, sempre più vicino all'Inter, che nel frattempo sarebbe ormai a un passo anche dalla chiusura dell'operazione Ivan Provedel. In casa Roma, invece, resta aperta la questione legata al futuro di Paulo Dybala: il rinnovo è un'ipotesi concreta, ma l'argentino non ha ancora sciolto definitivamente le riserve. Sul fronte Juventus, infine, Luciano Spalletti continua a lavorare in vista della nuova stagione e attende l'arrivo di un portiere, considerato uno dei tasselli prioritari per completare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.
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