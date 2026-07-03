Prima pagina Allegri al Napoli, l'attesa del tweet: la prima del Corriere dello Sport

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Ultime calciomercato Napoli e Serie A, la prima pagina del quotidiano oggi in edicola: tutto su Napoli, Juve, Inter e Milan

L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli trova spazio anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Il Corriere dello Sport apre con il titolo "Allegri al Napoli, l'attesa del tweet", sottolineando come l'annuncio del nuovo allenatore azzurro sia ormai questione di tempo. Intanto il mercato continua a muoversi, con diverse trattative destinate a entrare nel vivo nelle prossime ore.

Khalaili, Provedel e gli altri temi di mercato

Tra i protagonisti c'è Anan Khalaili, sempre più vicino all'Inter, che nel frattempo sarebbe ormai a un passo anche dalla chiusura dell'operazione Ivan Provedel. In casa Roma, invece, resta aperta la questione legata al futuro di Paulo Dybala: il rinnovo è un'ipotesi concreta, ma l'argentino non ha ancora sciolto definitivamente le riserve. Sul fronte Juventus, infine, Luciano Spalletti continua a lavorare in vista della nuova stagione e attende l'arrivo di un portiere, considerato uno dei tasselli prioritari per completare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.