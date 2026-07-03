Milan stufo, Leao ciao a 60 milioni: la prima di Tuttosport
Il futuro di Rafael Leao in basso sulla prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano torinese apre con il titolo "Milan stufo, 60 milioni e ciao Leao", evidenziando come il club rossonero sia pronto a prendere in considerazione la cessione dell'attaccante portoghese davanti a un'offerta da almeno 60 milioni di euro. Una valutazione già fissata dalla società, che potrebbe dare il via a uno dei trasferimenti più importanti di questa sessione di mercato.
Juventus, Muharemovic sempre più vicino
In primo piano anche il mercato della Juventus, che continua a lavorare per rinforzare la rosa. Secondo Tuttosport, Tarik Muharemovic è sempre più vicino al club bianconero, con la trattativa che procede nella giusta direzione e potrebbe arrivare alla definizione nei prossimi giorni. La Juventus punta ad accelerare per mettere il giocatore a disposizione del tecnico il prima possibile, proseguendo così il lavoro di costruzione della squadra in vista della nuova stagione.
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