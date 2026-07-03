Khalaili, intesa con l’Inter! Sportitalia: “Entusiasta di raccogliere l’eredità di Dumfries”

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Anan Khalaili ha dato il proprio gradimento al progetto dell’Inter. Raggiunta un’intesa di massima sui termini del contratto

Anan Khalaili è sempre più vicino all’Inter. L’esterno israeliano classe 2004 apprezza il progetto sportivo del club nerazzurro e vede con favore la possibilità di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Gianluigi Longari, il gradimento del giocatore rappresenta un elemento importante nell’evoluzione della trattativa.

Intesa con il giocatore, ora si tratta con l’Union SG

Sempre secondo quanto riportato, l’Inter ha già raggiunto un accordo di massima con l’agente dell'esterno classe 2004 sui termini del futuro contratto. Dopo aver definito la base dell’intesa con il calciatore, il club nerazzurro è ora al lavoro per trovare l’accordo con l’Union Saint-Gilloise: i contatti diretti con la società belga sono già stati avviati e proseguono per cercare di chiudere l’operazione.