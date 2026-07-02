Prima pagina Calciomercato, Corriere dello Sport: "Tutti da Fabregas. Modello Como"

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Il Como continua a essere uno dei protagonisti assoluti di questa sessione di mercato. Dopo aver convinto Nico Paz a sposare di nuovo il progetto del club lariano, la società lombarda è vicina a mettere a segno un altro colpo di prospettiva. Mattia Liberali, giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, avrebbe infatti scelto di proseguire la propria carriera alla corte di Cesc Fabregas, preferendo il progetto tecnico del Como alle altre soluzioni prese in considerazione. Un segnale chiaro delle ambizioni del club, intenzionato a costruire una squadra competitiva puntando su giovani di qualità e su un allenatore capace di valorizzarne il potenziale.

Tra mercato e Mondiale

In primo piano sul Cds oggi in edicola anche le ultime indiscrezioni di mercato che riguardano Sandro Tonali. Il centrocampista italiano sarebbe finito nel mirino del Tottenham, pronto a investire fino a 116 milioni di euro per assicurarselo. Un'eventuale operazione di queste dimensioni rappresenterebbe una delle più importanti dell'estate.