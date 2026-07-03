Ufficialità Allegri, stavolta ci siamo: tweet a ore e novità sulla presentazione

vedi letture

Massimiliano Allegri vicino al Napoli, De Laurentiis prepara l'annuncio su X e prende forma l'ipotesi della presentazione al Teatro San Carlo

L'attesa è ormai agli sgoccioli. Massimiliano Allegri è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e l'annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a comunicare la notizia attraverso un post su X, con la pubblicazione prevista per oggi o, al più tardi, nella giornata di domani. Dopo aver definito gli ultimi dettagli, il club azzurro si prepara così ad aprire un nuovo ciclo tecnico affidandosi all'esperienza del tecnico livornese.

Presentazione al San Carlo, prende quota l'ipotesi del 14 luglio

Oltre all'annuncio ufficiale, iniziano a emergere anche le prime indiscrezioni sulla presentazione del nuovo allenatore. L'idea che starebbe prendendo sempre più corpo è quella di organizzare l'evento il 14 luglio nello scenario del Teatro San Carlo di Napoli, una location di grande prestigio che renderebbe ancora più suggestivo il debutto di Allegri davanti ai tifosi e alla stampa, lo scrive il Corriere dello Sport.