Ufficiale Man City, il primo colpo per Maresca vale 157 mln: ecco Anderson

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Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson

Il Manchester City mette a segno un altro colpo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club inglese ha infatti raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per l'acquisto di Elliot Anderson, attualmente impegnato con l'Inghilterra ai Mondiali, per una cifra intorno ai 157 milioni di euro.

Elliot Anderson al Manchester City, il comunicato del club

Il Manchester City e il Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Elliot Anderson. Anderson, 23 anni, è attualmente impegnato ai Mondiali con la nazionale inglese e ha già sostenuto le visite mediche a Kansas. Le formalità del trasferimento saranno completate al suo rientro in Inghilterra. Nel frattempo, tutto il Manchester City augura a Elliot e alla nazionale inglese il meglio per il prosieguo del loro cammino ai Mondiali e non vede l'ora di accoglierlo a Manchester al termine della competizione.