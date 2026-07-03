Insigne, futuro in Serie C? Il Pescara è ottimista per il suo ritorno
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Al netto di offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare dalle categorie superiori infatti il percorso dell’ex Napoli in Abruzzo potrebbe continuare
In casa Pescara cresce la fiducia per la permanenza di Lorenzo Insigne, fresco di svincolo dopo la scadenza del contratto firmato lo scorso gennaio. Secondo quanto riferito da Il Centro il classe ‘91 avrebbe intenzione di restare dopo la delusione della retrocessione in Serie C, nonostante i suoi cinque gol e tre assist in 13 presenze, nell’ultimo campionato.
Insigne al Pescara anche in Serie C?
Al netto di offerte irrinunciabili che potrebbero arrivare dalle categorie superiori infatti il percorso dell’ex Napoli in Abruzzo potrebbe continuare per almeno un altro anno con il neo tecnico Antonio Buscè che sarebbe felice di poterlo allenare ancora.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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