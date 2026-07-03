Italiano, assist ad ADL? Punta Milinkovic e il Napoli ha già scelto l'erede

vedi letture

Italiano, che è stato vicino al Napoli, punta a Milinkovic-Savic per il Besiktas. E De Laurentiis vuole Vicario assieme a Meret

Un assist inaspettato potrebbe arrivare da chi, fino a poche settimane fa, sperava di approdare proprio sulla panchina del Napoli. Vincenzo Italiano, infatti, potrebbe indirettamente favorire il club azzurro sul mercato. Il tecnico avrebbe individuato in Vanja Milinkovic-Savic il profilo ideale per la porta del suo Besiktas: un estremo difensore di esperienza, abile nel gioco con i piedi e prezioso nella costruzione dell'azione dal basso. I primi contatti esplorativi hanno confermato due aspetti fondamentali: il portiere è destinato a lasciare il Napoli e il trasferimento potrà avvenire soltanto a titolo definitivo, senza l'ipotesi di un prestito.

Il Napoli punta su Vicario per il futuro

La valutazione fissata dal Napoli per Milinkovic-Savic oscilla tra i 15 e i 18 milioni di euro, una cifra ritenuta necessaria per evitare una minusvalenza e garantire le risorse economiche utili a finanziare l'arrivo di un nuovo numero uno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La cessione del serbo rappresenterebbe infatti il primo passo di un piano più ampio studiato dalla dirigenza azzurra. Nella lista consegnata da Massimiliano Allegri al direttore sportivo Giovanni Manna figura infatti un nome preciso per raccogliere l'eventuale eredità tra i pali: Guglielmo Vicario.