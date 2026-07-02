Prima pagina Ct Italia, La Gazzetta dello Sport: "Il piano per Conte in Nazionale"

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La trattativa per il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale italiana continua a registrare sviluppi positivi. Dopo giorni di contatti e riflessioni, cresce l'ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa definitiva. L'allenatore salentino considera questa opportunità come la possibilità di completare un percorso rimasto incompiuto e sarebbe pronto a dare il proprio assenso. Anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, continua a sostenere con convinzione il progetto, mentre il dialogo tra le parti prosegue in un clima giudicato favorevole. La sensazione è che il traguardo sia sempre più vicino e che le prossime ore possano rivelarsi decisive per definire ogni dettaglio.

I club pronti a sostenere l'accordo

A rendere ancora più concreta l'operazione è anche la disponibilità manifestata dai club di Serie A, intenzionati a contribuire economicamente per agevolare il ritorno di Conte alla guida dell'Italia. L'obiettivo è quello di soddisfare le richieste dell'ex commissario tecnico, ricreando condizioni economiche molto simili a quelle del suo precedente mandato. Tra il 2014 e il 2016, infatti, Conte percepiva un ingaggio di circa 4,1 milioni di euro a stagione. L'ipotesi attualmente sul tavolo prevede un contratto quadriennale da quattro milioni di euro netti all'anno.