Italia avanti 2-0 al 45': Kean segna ma poi esce per infortunio

Oggi alle 21:38Brevi
di Davide Baratto

Termina sul parziale di 0-2 il primo tempo di Estonia-Italia, match del Girone I per la Qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri di Gattuso passano subito avanti dopo 5 minuti grazie al gol di Moise Kean su assist di Dimarco, poi però al 15esimo lo stesso centravanti della Fiorentina è costretto a uscire per infortunio. Più tardi Retegui è protagonista in due occasioni: sbaglia un calcio di rigore al 30esimo, otto minuti più tardi si fa perdonare siglando la rete del raddoppio.