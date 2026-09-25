Prima pagina "Italia, date tutto. Ghoulam vota Favasuli": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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“Italia, date tutto. Ghoulam vota Favasuli”: è questo il titolo d’apertura del Corriere dello Sport-Stadio, che dedica la prima pagina all’attesa per la sfida tra Italia e Belgio. Gli azzurri si preparano a una gara importante, con attenzione e aspettative elevate alla vigilia del confronto. Il quotidiano sottolinea la necessità per la squadra di affrontare la partita con la massima determinazione, sintetizzata nell’invito a “dare tutto” per conquistare un risultato positivo.

Ghoulam esalta Favasuli

Di spalla trova spazio invece il Napoli, con un focus dedicato a Favasuli. A parlare del giovane esterno azzurro è Faouzi Ghoulam, che ne apprezza le qualità e le caratteristiche mostrate in campo. L’ex terzino del Napoli si sofferma dunque sul percorso del giocatore, indicandolo come un profilo particolarmente interessante. Un riconoscimento significativo per Favasuli, protagonista di un momento di crescita e al centro dell’attenzione anche per le sue potenzialità future.