McTominay, servirà nuova visita di controllo prima del rientro: il programma di Scott

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Il piano di recupero di Scott McTominay è stato definito in Inghilterra e prevede un graduale ritorno dello scozzese all’attività agonistica. Il percorso sarà caratterizzato da una progressione attenta, con l’obiettivo di consentire al giocatore di ritrovare la piena condizione prima di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si tratta, dunque, di un rientro immediato: il centrocampista dovrà rispettare tutte le tappe previste dal programma e completare il percorso stabilito dallo staff medico e atletico. La priorità resta quella di accompagnarlo verso il ritorno in campo senza forzature, monitorandone costantemente i progressi. Lo si legge su Repubblica.

Ancora un passaggio prima del ritorno in campo

Prima di poter essere considerato nuovamente a tutti gli effetti a disposizione dell’allenatore, lo scozzese dovrà inoltre superare una visita di controllo prevista dal regolamento. Sarà necessario ottenere l’idoneità sportiva, passaggio indispensabile per ricevere il via libera alla partecipazione alle gare ufficiali, dopo la sospensione provvisoria del precedente lasciapassare. Il ritorno all’attività agonistica dovrà quindi essere completato anche sotto il profilo burocratico e sanitario, oltre che atletico. Per questo motivo serviranno ancora cautela e pazienza: il percorso verso il rientro è stato avviato, ma prima di rivedere il centrocampista in campo dovranno essere completati tutti gli step previsti.