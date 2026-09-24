Olivera primo nazionale in campo: Uruguay ko 3-1 col Giappone

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Mathias Olivera ha indossato la maglia dell’Uruguay nell’amichevole disputata contro il Giappone. Il difensore del Napoli è stato schierato dal primo minuto e ha disputato l’intero incontro, confermando il proprio impegno con la Nazionale durante la sosta internazionale. La sfida, giocata in Giappone, si è conclusa con il successo della formazione asiatica, capace di imporsi con il risultato di 3-1. Per Olivera, dunque, novanta minuti in campo in un test internazionale che ha permesso al commissario tecnico uruguaiano di valutare la condizione dei propri giocatori.