Prima pagina Italia, fatevi amare: la prima de La Gazzetta dello Sport

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“Italia, fatevi amare”: è questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la prima pagina, dedicata all’attesa per la sfida della Nazionale contro il Belgio. Il quotidiano accompagna così l’avvicinamento degli azzurri alla partita, sottolineando l’importanza della gara e la voglia di vedere una squadra capace di coinvolgere e conquistare nuovamente il pubblico. L’invito è chiaro: scendere in campo con determinazione, personalità e spirito, per regalare una prestazione all’altezza delle aspettative.