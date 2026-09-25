Prima pagina
Italia, fatevi amare: la prima de La Gazzetta dello Sport
TuttoNapoli.net
“Italia, fatevi amare”: è questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la prima pagina, dedicata all’attesa per la sfida della Nazionale contro il Belgio. Il quotidiano accompagna così l’avvicinamento degli azzurri alla partita, sottolineando l’importanza della gara e la voglia di vedere una squadra capace di coinvolgere e conquistare nuovamente il pubblico. L’invito è chiaro: scendere in campo con determinazione, personalità e spirito, per regalare una prestazione all’altezza delle aspettative.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Brevi
Copertina Centro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici" di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la surreale gaffe di Lucca, l’assurdo caso Anguissa, il retroscena sul gol di Gilmour e l’errore generazionale di ADL
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "A Firenze una delle gare più importanti dell'anno! De Bruyne titolare, Neres sarà importante! Su Vergara, Lang e Anguissa..."
Pierpaolo MatroneRafa Marin: "Tornato per restare a lungo! Allegri? Vuole che teniamo molto palla. Su obiettivi e compagni..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com