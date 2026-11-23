Emergenza totale contro il City, Allegri ne perde 11: ecco tutti gli assenti

Il Napoli si prepara alla trasferta di Champions League contro il Manchester City con una vera e propria emergenza di formazione

Il Napoli si prepara alla trasferta di Champions League contro il Manchester City con una vera e propria emergenza di formazione. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a ben undici calciatori, tra infortuni, squalifiche ed esclusioni dalla lista Uefa. A fare il punto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come la situazione sia ulteriormente peggiorata rispetto all'ultima partita.

Napoli, undici assenti contro il Manchester City: l'elenco completo

"A Manchester fa già abbastanza freddo in condizioni normali, ma il Napoli ha voluto esagerare: è sceso a -11", scrive il quotidiano, evidenziando le difficoltà che attendono Allegri nella sfida europea. Il tecnico azzurro non recupererà nessuno degli indisponibili e dovrà fare i conti con nuove assenze. Gli infortunati sono otto: Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Neres e Vergara.

A questi si aggiunge Rafa Marin, squalificato, mentre Costantino Favasuli e Marianucci non potranno essere utilizzati perché esclusi dalla lista Uefa.