ADL pronto a investire 30 milioni per Varela: due calciatori offerti al Monza

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per risolvere i problemi offensivi della squadra di Massimiliano Allegri.

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio per risolvere i problemi offensivi della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante il ritorno alla vittoria contro il Torino, la difficoltà nel trovare la via del gol resta evidente. Come racconta Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a investire per portare in azzurro Varela, attaccante del Monza.

Napoli su Varela, il Monza chiede 30 milioni: possibile scambio con Lucca

Secondo Bucchioni, il calciatore avrebbe già convinto il presidente azzurro: "De Laurentiis sarebbe pronto a investire su Varela, gli piace, lo avrebbe convinto". Il problema principale resta la valutazione del Monza, che chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una richiesta importante che, tuttavia, non avrebbe scoraggiato il direttore sportivo Giovanni Manna.

Il Napoli starebbe infatti valutando una possibile operazione già per gennaio, inserendo nella trattativa Lorenzo Lucca e un altro calciatore, che potrebbe essere Giovane. La strada resta comunque complicata. Come sottolinea Bucchioni, "Non sarà facile, il Monza punta al cash"