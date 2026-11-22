L'editoriale di Chiariello: "Vittoria di Pirro, le rivali volano! Sassuolo più importante del City”

Umberto Chiariello analizza Napoli-Torino: infortuni, difficoltà di Hojlund e rincorsa Champions sempre più complicata.

Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, ha analizzato la vittoria per 1-0 del Napoli contro il Torino, invitando a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo per i tre punti conquistati: “Napoli di corto muso, abbiamo detto ieri sera, ripristinato da Allegri, batte il Torino con molta fatica e tante palle gol sprecate. Con una discreta prestazione batte il Torino con il solito Scott McTominay, ma noi non possiamo affatto ritenerci soddisfatti ed esultare per questa vittoria, perché i dati oggettivi dicono altro. È una vittoria che possiamo definire, per analogia storica, una vittoria di Pirro. Perché sono così pessimista? Per un semplice motivo: il Napoli ha vinto di misura 1-0 e ha fatto un clean sheet, per carità, ma ha perso Meret in settimana, ha perso Vergara, Alisson se ne parla a gennaio e non torna, Lang vive una situazione ambientale difficilissima eppure è un giocatore che può diventare prezioso. Lucca è ormai desaparecido perché giustamente Allegri non lo ha fatto neanche alzare dalla panchina, per evitargli un'altra salva di fischi, visto che il calciatore ormai è in confusione e deve solo andarsene da Napoli”.

Le rivali vincono tutte: “La zona Champions viaggia a ritmi clamorosi”

“Il Milan ne ha fatti cinque al Frosinone, voleva farne dieci. La Roma ne ha fatti cinque a Parma, Malen ha fatto quattro gol, una roba devastante. La Lazio ha preso dal Verona Noslin, che è costato pochissimo, considerato un giocatore quasi inutile, e sta diventando il perno dell'attacco laziale. Ha fatto una doppietta e il solito Frattesi ha messo il sigillo sulla vittoria della Lazio. La Juventus ne ha fatti quattro e Kolo Muani, che è tanto contestato, ha segnato più di Hojlund, per capirci. Il Como ha fatto il minimo sindacale, ha avuto l'avversario forse anche più ostico, il Cagliari, e ne ha fatti due. Hanno segnato tutti a raffica. Oggi la zona Champions viaggia a una media che è fuori da ogni logica, è clamorosa: 85,5 punti per fare quarti se continuassero a viaggiare a questi ritmi le squadre di vertice. Con queste squadre che viaggiano a mille e che nessuna nel campionato italiano riesce a fermare, perché il divario è nettamente aumentato tra le prime sei, sette, otto della classifica e tutte le altre, c'è una sola che ha perso ed è il Napoli, che ha perso a Venezia. Quei tre punti sono sanguinosissimi. Di tanti episodi negativi di questa stagione, il pareggio col Como annullato per centimetri, l'incredibile partita di San Siro con l'Inter, la doppia rimonta subita dalla Roma, l'episodio degli episodi è il rigore sbagliato da De Bruyne a Venezia che poteva cambiare l'inerzia di quella partita. Il Napoli probabilmente la poteva anche vincere a quel punto, dopo averla pareggiata, aveva tutto il tempo e anche la determinazione per farlo e invece poi l'ha persa. E quei tre punti oggi pesano sulla classifica del Napoli come un macigno”.

Sassuolo-Napoli più importante del Manchester City: il rischio di un nuovo passo falso

“Attenzione perché si sta per ripetere una situazione già vista, un déjà-vu. Il Sassuolo che ha cambiato allenatore è in crisi totale, ha perso di nuovo in casa ma la prossima ce l'ha col Napoli. A Reggio Emilia Allegri ha detto la verità: è più importante Sassuolo-Napoli che Manchester City-Napoli. Ma noi andiamo sul campo di una squadra devastata, che prende gol con la pala, che le prende da tutti, che ricorda il Venezia. Noi siamo andati a Venezia con il Venezia che aveva perso tutte le partite fino a quel momento, tutte. E noi abbiamo fatto la beneficenza, tre punti d'oro. Oggi la distanza rimane immutata dalle rivali per le coppe europee perché sono tutte andate a bottino pieno in maniera ampia. Che soddisfazione è quella di aver accorciato sul Frosinone, agganciato il Bologna, superato il Cagliari? Semmai è una partita in meno per rimontare”.

Hojlund non segna, Lang va recuperato: le scelte di Allegri

“Volendo guardare le cose di casa nostra, luci e ombre. Le luci quali sono? Buona prestazione, McTominay ancora una volta decisivo, Napoli che ha creato molte palle gol, quindi gli xG sono stati soddisfacenti, quelli che sono latitati all'inizio del torneo. Un Napoli che deve fare un filotto di risultati utili. Sassuolo e Lecce prima del Milan, che diventa poi la gara chiave. Se si vuole ancora avere un minimo di ambizioni europee bisogna battere il Milan, come bisogna battere il Bruges, altra gara chiave, e la Fiorentina in Coppa Italia, altra gara chiave. Le cose non marciano benissimo perché oggi abbiamo tutte le mezze punte fuori e c'è un problema per Allegri: come risolvere l'assistenza a un Hojlund che la porta col Napoli non la vede proprio. Anche ieri si è sbattuto, ha fatto tanto, però sotto porta si è mangiato una o due possibilità abbastanza importanti. Alla fine il quadrilatero Anguissa, Gilmour, De Bruyne e McTominay io non lo trovo convincente. Non si può rinunciare in questo momento a Lang, bisogna dare fiducia a Lang, che è l'unico uomo oltre Politano che ti sa mettere quei cross necessari per le incursioni di McTominay come centravanti aggiunto, che è la vera arma del Napoli”.

Le prossime partite e il futuro di De Bruyne

“Vedremo a Manchester che farà Allegri, se vorrà fare turnover o meno visto che reputa quella partita meno importante di Reggio Emilia o se giocherà con gli stessi uomini queste due prossime gare. Le gare sono tante fino a Natale, vedremo se il Napoli saprà accorciare in classifica. Da quello dipendono anche le scelte di mercato, non ultima la permanenza o meno di Kevin De Bruyne”.