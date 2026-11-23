Infortunio Vergara: oggi gli esami per i tempi di recupero
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C'è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Vergara, costretto ad abbandonare il campo durante la sfida contro il Torino
C'è apprensione in casa Napoli per le condizioni di Vergara, costretto ad abbandonare il campo durante la sfida contro il Torino. Il calciatore azzurro si è accasciato a terra all'interno dell'area di rigore, portandosi immediatamente una mano alla parte posteriore della coscia. Un problema muscolare da valutare, con il giocatore che ha lasciato il terreno di gioco visibilmente provato, cercando di trattenere le lacrime.
Infortunio Vergara, oggi gli esami per chiarire l'entità del problema
Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, bisognerà attendere gli accertamenti previsti nella giornata di oggi per conoscere la diagnosi precisa. Gli esami strumentali permetteranno di stabilire l'entità dell'infortunio e i relativi tempi di recupero.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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