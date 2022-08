L'Arsenal prova a sbarazzarsi di Pepé: l'ex obiettivo azzurro non è stato convocato

L’attaccante ivoriano non è stato convocato da Arteta per la sfida contro il Bournemouth di oggi e tutto lascia intendere ad una sua possibile partenza

TuttoNapoli.net

Potrebbe essere lontano dall’Arsenal il futuro di Nicolas Pepe. L’attaccante ivoriano non è stato convocato da Arteta per la sfida contro il Bournemouth di oggi e tutto lascia intendere ad una sua possibile partenza. Come riporta l’edizione odierna del The Athletic, starebbero proseguendo le discussioni sul suo futuro e la possibilità Ligue 1 potrebbe essere plausibile.