L'assurda gaffe del cronista Rai: "L'Inter ha preso Kulusevski per giugno"

Difficile tenere occhio su tutti i movimenti di mercato dei club di Serie A, e talvolta la gaffe si nasconde ditro l'angolo. Come quella messa a segno dal telecronista Rai Dario Di Gennaro che, durante la telecronaca del quarto di Coppa Italia Inter-Fiorentina, ha annunciato l'erroneo colpo di mercato: "L'Inter che ha preso Kulusevski per giugno", dimenticando che l'operazione in realtà è stata messa a segno della Juventus per il giocatore svedese, come poi rettificato dal bordocampista.