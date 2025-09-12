Ufficiale L'ex Napoli Ounas già cambia squadra, ma resta in Qatar: va all'Al-Sailiya

Carriera già ricca di avventure nonostante l'età per un ex Napoli che non ha lasciato il segno in azzurro. A soli 28 anni Adam Ounas si trova a vivere una carriera ben diversa da quella che molti avevano immaginato per lui. Ala tecnica e imprevedibile, considerato a lungo una delle grandi promesse del calcio algerino dopo l’esplosione al Bordeaux, l’ex Napoli - in azzurro durante l'esperienza napoletana di Sarri - aveva lasciato l’Europa nell’estate scorsa per accettare la proposta dell’Al-Sadd, club di vertice in Qatar.

L’esperienza, però, si è rivelata molto più breve del previsto. Dopo appena una stagione, infatti, Ounas ha cambiato maglia trasferendosi ufficialmente all’Al-Sailiya, formazione che attualmente occupa l’undicesimo posto nella Qatar Stars League. Una scelta che segna un evidente passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali, ma che può rappresentare al tempo stesso un’opportunità per rilanciarsi. L'affare è ufficiale ed è stato annunciato dall'Al-Sailiya stesso.