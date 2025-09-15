L'incredibile dato su De Bruyne: dal 20/21 ogni suo gol vale (quasi) sempre la vittoria

L'incredibile dato su De Bruyne: dal 20/21 ogni suo gol vale (quasi) sempre la vittoriaTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 00:00Brevi
di Davide Baratto

Dal 2020/21, quando Kevin De Bruyne fa gol, la sua squadra vince sempre, a meno che non giochi contro Real Madrid o Liverpool. È questo l'incredibile dato riportato dal giornalista Giuseppe Pastore, che ha mostrato come da cinque stagioni a questa parte ogni volta che la stella belga ha segnato, la partita è poi finita con un successo in suo favore, a eccezione di due casi.