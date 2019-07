Lega Pro, il pres. Ghirelli promuove il Bari: "Progetto di De Laurentiis apprezzabile, ma in Serie C dovrà lottare..."

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha elogiato il progetto di De Laurentiis per la rinascita del Bari dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno: “Il Bari ha un effetto forte. La società di De Laurentiis si sta rendendo protagonista di un progetto apprezzabile, in D ha dimostrato di poter anche essere umile, nella misura in cui questo significa porre le basi per la vittoria. D’altronde dovrà lottare anche in C. - continua il presidente -Questo campionato è una bestiaccia, non basta allestire solo una squadra forte, serve umiltà. In Serie D il Bari ha dimostrato di saperlo fare, di resistere alle pressioni quando le cose non andavano bene e così dovranno fare anche il C”.