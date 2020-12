Massa show: rosso a Insigne (per presunto insulto) e rigore per l'Inter

Lukaku scarica su Sensi, poi con un rimpallo la sfera schizza verso Darmian. Ospina in uscita colpisce il piede dell'ex Parma e per l'arbitro è penalty e giallo per il portiere. Proteste di Insigne che viene espulso col rosso diretto da Massa per un presunto insulto che il capitano ha negato totalmente di aver detto.