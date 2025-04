McTominay già nella storia del Napoli: condivide un record con Hamsik

Grazie al gol segnato oggi contro il Monza, Scott McTominay è salito a quota nove reti in questa Serie A. Da quando il Napoli è tornato nel massimo torneo italiano, nella stagione 2007/08, solo un altro centrocampista azzurro era riuscito a raggiungere questa cifra realizzativa in un singolo campionato, Marek Hamsik in sei stagioni diverse. A riportare il dato è Opta.

2 - Since the return of the Partenopei in Serie A (from 2007/08), only two Napoli's midfielders have scored at least nine goals in a single Serie A season: Scott #McTominay (nine in 2024/25) and Marek Hamsík (in seven different league seasons). Stamp.#MonzaNapoli #SerieA pic.twitter.com/Sks8eOlUwG