Mourinho-Real, per Romano si farà: "Special One ha detto sì, è super entusiasta"

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Secondo quanto riportato in un post pubblicato sulla piattaforma X dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, si starebbe delineando uno scenario di grande rilievo nel panorama calcistico internazionale che coinvolge il possibile ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid.

Stando alle informazioni diffuse da Romano, infatti, il club madrileno avrebbe già dato il pieno via libera all’operazione a partire dalla scorsa settimana e l’accordo potrebbe essere definito in tempi relativamente brevi. L’indiscrezione racconta di un contesto in cui tutte le parti coinvolte starebbero procedendo senza particolari ostacoli, con discussioni preliminari già avviate sui prossimi passaggi formali e organizzativi.

Sempre secondo quanto riportato dal giornalista sui social, Mourinho non avrebbe mai mostrato dubbi riguardo alla possibilità di intraprendere questo nuovo capitolo professionale, né avrebbe posto condizioni problematiche nelle fasi iniziali del dialogo. Al contrario, l’allenatore portoghese apparirebbe particolarmente motivato ed entusiasta all’idea di tornare in un ambiente che ha già segnato una tappa importante della sua carriera.