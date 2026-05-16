Ufficiale Lewandowski saluta il Barcellona: ci pensano i club di A come svincolato?

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Nonostante l’età, Lewandowski continua a garantire gol, esperienza internazionale e leadership. Ci pensano alcune squadre italiane

Robert Lewandowski saluta ufficialmente il Barcelona. Dopo diverse stagioni vissute da protagonista in Spagna, l’attaccante polacco ha deciso di chiudere la propria esperienza con il club blaugrana, diventando così uno dei nomi più interessanti sul mercato degli svincolati. Una notizia che sta già facendo discutere tifosi e addetti ai lavori in tutta Europa.

Nonostante l’età, Lewandowski continua a garantire gol, esperienza internazionale e leadership. Nel corso della sua carriera ha vinto trofei prestigiosi e segnato centinaia di reti tra campionato e competizioni europee, confermandosi come uno dei centravanti più prolifici della sua generazione. Per questo motivo il suo profilo potrebbe rappresentare una vera occasione anche per le squadre italiane. Club di Serie A alla ricerca di un attaccante esperto potrebbero valutare attentamente l’opportunità di ingaggiare un campione del suo calibro a parametro zero.