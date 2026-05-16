Xabi Alonso, futuro al Chelsea? Primi contatti positivi e accordo possibile

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Oltre a Xabi Alonso, il Chelsea avrebbe preso contatti anche con altri allenatori presenti nella shortlist della società

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, il Chelsea starebbe accelerando il processo per scegliere il nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Il club londinese avrebbe infatti avuto un incontro diretto con Xabi Alonso, considerato uno dei principali candidati per la panchina dei Blues.

Romano riferisce che una decisione definitiva sarebbe attesa a breve, con il Chelsea intenzionato ad annunciare il nuovo tecnico prima dell’inizio della Coppa del Mondo per Club. I colloqui interni e le valutazioni della dirigenza starebbero entrando nella fase decisiva, segnale della volontà del club di programmare rapidamente il futuro. Oltre a Xabi Alonso, il Chelsea avrebbe preso contatti anche con altri allenatori presenti nella shortlist della società. Tra questi figurano Andoni Iraola, Oliver Glasner e Marco Silva, tutti profili apprezzati dalla dirigenza londinese per il progetto tecnico dei prossimi anni.