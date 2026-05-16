Verso Pisa-Napoli, allenamento mattutino: il report del club azzurro

Verso Pisa-Napoli, allenamento mattutino: il report del club azzurro
Oggi alle 14:15Brevi
di Fabio Tarantino

Meno uno a Pisa-Napoli. Gli azzurri, come riportato dal club sul proprio sito ufficiale, si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione toscana. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico.

Ecco le probabili formazioni:

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte