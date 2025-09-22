Mercoledì l'anteprima di Again: al termine conferenza del regista Albano e un saluto di ADL

Dal 24 settembre prossimo sarà disponibile nei cinema di tutta Italia 'Ag4in, il film evento diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia: "Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli" apre le porte del club, racconta retroscena e momenti mai visti e riporta i tifosi fino al 23 maggio 2025, giorno dell’apoteosi azzurra.

Mercoledì mattina - al termine della proiezione del film “Again” - ci sarà la conferenza del regista Giuseppe Marco Albano. Per l’occasione è possibile un saluto del Presidente Aurelio De Laurentiis.