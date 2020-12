Messi a -1 da Pelé, Koeman: "Ecco perché è il numero uno"

A Lionel Messi manca solo una rete per entrare nella storia ed eguagliare il mitico Pelé nella speciale classifica dei gol realizzati indossando la stessa maglia. Il brasiliano c'era riuscito col Santos, mentre il fenomeno argentino è arrivato a quota 642 con il Barcellona. Ronald Koeman ha elogiato il suo capitano in conferenza stampa. “Queste cifre sono impressionanti, non avremo mai un giocatore così efficiente in questo club. Ecco perché è il numero uno. La squadra è ancora molto dipendente da lui, lo abbiamo visto nell'ultima partita. Quello che ha fatto nel Barça è incredibile".