Messi prova a far pace col PSG e si scusa: "Il viaggio era già programmato"

Lionel Messi parla per la prima volta dopo le grandi polemiche per il viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal Paris Saint-Germain. Il fuoriclasse argentino ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui chiede scusa alla società e ai compagni di squadra: "Voglio chiedere perdono ai miei compagni e al club. Pensavo che avremmo avuto un giorno di riposo dopo la partita, come al solito, e avevo già organizzato il viaggio e non potevo annullarlo. Lo avevo già fatto in passato. Io sono qui, in attesa di quello che deciderà la società".