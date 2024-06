Microfono d'oro 2024, premiata la trasmissione 'Maracanà' di Tmw Radio

La trasmissione, condotta dal direttore Marco Piccari e da Stefano Impallomeni, ha ricevuto il Microfono d'Oro nella categoria Approfondimento sportivo.





A confermare la vittoria in diretta proprio a Maracanà è stato Fabrizio Pacifici, ideatore e conduttore della manifestazione che ogni anno premia le voci più amate delle radio romane e nazionali. Il 4 luglio alle ore 17 in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, la consegna del premio. Che ha annunciato: "Siamo contenti di poter premiare una trasmissione come Maracanà. E lo facciamo poi in un anno, il 2024, decisamente importante, perchè sono i 100 anni della radio. E ci saranno tanti speaker che hanno fatto la storia della radio italiana che saranno premiati in Campidoglio".

"Siamo orgogliosi di questo premio - ha detto il direttore Piccari -, che voglio condividere con tutta la squadra di TMW Radio. Dalla regia alla redazione, passando per tutti i conduttori, l'editore che ha permesso tutto questo, gli ospiti che abbiamo tutti i giorni, gli opinionisti, e ovviamente gli ascoltatori, che sono parte attiva delle nostre trasmissioni. Oltre a tutte le realtà che nelle altre regioni ci supportano e ci permettono di andare anche su altre piattaforme. Maracanà è un format che va in onda da ormai quasi otto stagioni ed è un premio che ci spinge a fare ancora meglio. E' davvero una grande emozione".