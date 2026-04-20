Milano, giro di prostituzione smantellato: coinvolta anche una clientela legata al calcio

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Tra i frequentatori figurerebbero anche calciatori di Serie A, sia residenti in Lombardia sia presenti a Milano per trasferte

Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Milano ha portato alla luce un sistema organizzato che ruotava attorno a eventi esclusivi e servizi destinati a una clientela facoltosa. Al centro delle indagini un gruppo che avrebbe costruito un vero e proprio business basato sul reclutamento di donne, comprese escort professioniste, disponibili a partecipare a serate private e incontri riservati. Secondo quanto emerso, il meccanismo prevedeva pacchetti completi per clienti selezionati: dalle serate nei locali più esclusivi fino a servizi personalizzati in strutture di lusso. “Un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei proventi”, si legge nel comunicato della Procura.

Tra i clienti anche calciatori e altri uomini del mondo del calcio

Tra i frequentatori figurerebbero anche calciatori di Serie A, sia residenti in Lombardia sia presenti a Milano per trasferte, anche se i nomi non sono stati resi pubblici integralmente. L’ordinanza del Gip ha portato all’arresto di quattro persone, mentre il sistema coinvolgeva anche figure legate alle pubbliche relazioni. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati beni e somme per oltre 1,2 milioni di euro. L’indagine prosegue per chiarire ulteriormente la rete di contatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, in un contesto che intreccia movida, lusso e illegalità. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.