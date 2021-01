Napoli-Parma, dove vedere il match in tv e streaming

Domenica al Maradona si giocherà Napoli-Parma, prima gara del girone di ritorno del campionato di serie A. La sfida è in programma alle ore 18 e verrà trasmessa in televisione attraverso i canali di Sky Sport e in streaming attraverso la piattaforma NowTv e SkyGo. In particolare, il canale su cui sintonizzarsi sarà il 251 di Sky Sport.