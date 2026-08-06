Prima pagina Il Napoli vince ma ciao Lukaku, va ad Atlanta: la prima di Tuttosport

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Il Napoli sorride in campo, ma il mercato regala una svolta importante sul fronte Romelu Lukaku. È questo il tema principale evidenziato da Tuttosport nella prima pagina in edicola oggi: gli azzurri vincono in amichevole contro l'Osasuna, ma il centravanti belga sembra ormai destinato a lasciare il club.

Lukaku verso l'addio: possibile destinazione Atlanta

Secondo il quotidiano torinese, il futuro di Lukaku potrebbe essere negli Stati Uniti. L'attaccante è infatti vicino al trasferimento all'Atlanta United, una delle società di Mls che nelle ultime settimane aveva mostrato interesse per il giocatore. Il Napoli si prepara quindi a salutare il suo centravanti, mentre prosegue il lavoro della dirigenza per definire la cessione e pianificare le prossime mosse sul mercato.