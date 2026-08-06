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Il Napoli vince ma ciao Lukaku, va ad Atlanta: la prima di Tuttosport
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Il Napoli sorride in campo, ma il mercato regala una svolta importante sul fronte Romelu Lukaku. È questo il tema principale evidenziato da Tuttosport nella prima pagina in edicola oggi: gli azzurri vincono in amichevole contro l'Osasuna, ma il centravanti belga sembra ormai destinato a lasciare il club.
Lukaku verso l'addio: possibile destinazione Atlanta
Secondo il quotidiano torinese, il futuro di Lukaku potrebbe essere negli Stati Uniti. L'attaccante è infatti vicino al trasferimento all'Atlanta United, una delle società di Mls che nelle ultime settimane aveva mostrato interesse per il giocatore. Il Napoli si prepara quindi a salutare il suo centravanti, mentre prosegue il lavoro della dirigenza per definire la cessione e pianificare le prossime mosse sul mercato.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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Copertina LiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini di Fabio Tarantino
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