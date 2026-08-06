Prima pagina "Politano e Lucca, il Napoli cresce": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

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"Politano e Lucca, il Napoli cresce". Il Napoli continua a mandare segnali incoraggianti in vista della nuova stagione. Come evidenzia il Corriere dello Sport, la formazione di Massimiliano Allegri ha superato per 2-1 l'Osasuna nell'amichevole disputata ieri, offrendo indicazioni positive sul piano del gioco e della condizione fisica. In particolare, a mettersi in evidenza sono stati Matteo Politano e Lorenzo Lucca, protagonisti di una prova convincente che conferma la crescita del gruppo azzurro durante la preparazione estiva. Entrambi in gol.

Mercato: riflettori su Fiorentina e Juventus

In primo piano resta anche il mercato. La Fiorentina ha chiuso ieri per Franco Mastantuono, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale. La Juventus, invece, lavora su più fronti per rinforzare la rosa e tiene nel mirino Zion Suzuki per la porta e Jhon Lucumí per la difesa. Il mercato entra così nella sua fase più intensa, con i principali club di Serie A impegnati a definire le ultime operazioni in vista dell'inizio del campionato.