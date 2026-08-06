Prima pagina Zirkzee-Juve, Leao resta al Milan? La prima de La Gazzetta dello Sport

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Il mercato della Juventus continua a ruotare attorno a Joshua Zirkzee. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport nella prima pagina in edicola oggi, l'attaccante olandese resta uno dei principali obiettivi del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa resta aperta e la dirigenza continua a lavorare per individuare la formula giusta che possa portare il centravanti del Manchester United a Torino.

Leao verso la permanenza al Milan

Spazio anche al futuro di Rafael Leao. Secondo la Rosea, lo scenario che sembrava portare all'addio del portoghese si starebbe raffreddando e cresce la possibilità di una permanenza in rossonero. Le offerte ritenute adeguate non sono ancora arrivate e il giocatore è ora orientato a giocarsi le proprie carte con il Milan, provando a conquistare la fiducia del nuovo corso tecnico.