Prima pagina Nuovo allenatore, Gazzetta dello Sport: "Italiano o Allegri, volatona Napoli"

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“Milan, chi si rivede” titola in apertura La Gazzetta dello Sport, che torna a parlare del possibile ritorno di Ralf Rangnick nei radar rossoneri. Dopo il profondo riassetto interno, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sarebbero alla ricerca di una figura forte per guidare l’area tecnica. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato anche un incontro a Vienna con l’attuale commissario tecnico dell’Austria, intenzionato però ad accettare solo con ampie garanzie operative, compresa la possibilità di scegliere allenatore e staff. Sul fronte panchina, intanto, Andoni Iraola sarebbe vicino al Crystal Palace.

Inter e Napoli si muovono sul mercato

L’Inter continua invece a lavorare sui rinforzi per la prossima stagione e avrebbe individuato in Marco Palestra il profilo ideale per la fascia destra. L’esterno classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e reduce da una buona esperienza al Cagliari, piace molto ai nerazzurri, pronti a investire circa 40 milioni di euro. Nel frattempo Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà del club di trattenere Alessandro Bastoni. Tiene banco anche la corsa alla panchina del Napoli, dove resta aperto il duello tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.