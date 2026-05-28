Prima pagina Panchina Napoli, Cds: "Max e Italiano a oltranza"

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“Chivu, ecco chi vuole” è il titolo principale scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina odierna

“Chivu, ecco chi vuole” è il titolo principale scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina odierna. L’Inter, fresca campione d’Italia, continua a programmare il futuro con calma ma con idee precise. Secondo il quotidiano, Cristian Chivu avrebbe indicato le priorità per rinforzare la rosa: un centrocampista tra Curtis Jones del Liverpool e Manu Koné della Roma, oltre all’esterno Marco Palestra e a un difensore di centrodestra. I costi delle operazioni restano elevati: il Liverpool valuta Jones circa 30 milioni di euro, mentre per Koné la richiesta sarebbe di 50 milioni. L’Inter punta a trattare al ribasso con offerte inferiori e bonus.

Pellegrini rilancia la Roma, Napoli ancora in attesa

Spazio anche alle parole di Lorenzo Pellegrini, protagonista di un’intervista esclusiva al quotidiano. Il capitano giallorosso ha parlato della crescita della squadra e del percorso compiuto nell’ultima stagione: “Ci siamo liberati”, ha dichiarato, riferendosi al passaggio dal sesto al terzo posto e all’eliminazione di alcune etichette negative. Pellegrini ha inoltre elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini e l’impatto di Donyell Malen. Sul fronte Napoli, infine, resta aperta la corsa alla panchina: il duello tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano continua senza una decisione definitiva.