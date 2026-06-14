Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: doppio impegno Mondiale

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In questa domenica 14 giugno non mancano gli appuntamenti calcistici. Dopo Brasile-Marocco e Haiti-Scozia disputate stanotte, ci saranno altri due impegni per i gironi del Mondiale 2026: Germania-Curaçao alle ore 19:00 e Olanda-Giappone alle 22:00, valide rispettivamente per il Gruppo E e Gruppo F. Di seguito le programmazione in tv.

DOMENICA 14 GIUGNO

19.00 Germania-Curaçao (Mondiali) - DAZN

22.00 Olanda-Giappone (Mondiali) - DAZN e RAI 1