Saibari, è fatta col Bayern: affare da 55mln, pronte visite mediche ai Mondiali
Ismael Saibari è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco, con l’affare ormai definito tra tutte le parti coinvolte. Dopo due settimane di trattative, il club tedesco ha chiuso l’operazione che porterà il centrocampista offensivo marocchino in Bundesliga, dove si unirà ai campioni di Germania per la prossima stagione. E' arrivato l'Here we Go sui social di Fabrizio Romano.
Saibari al Bayern Monaco affare chiuso
Il trasferimento prevede un’operazione da 55 milioni di euro destinati al PSV Eindhoven, con il giocatore che si sottoporrà alle visite mediche negli Stati Uniti prima della formalizzazione ufficiale del contratto con il club bavarese. Un’operazione che conferma la volontà del Bayern Monaco di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo con un profilo giovane ma già decisivo nei Paesi Bassi, considerato uno dei talenti più interessanti del campionato olandese e pronto al salto in una delle squadre più competitive d’Europa.
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