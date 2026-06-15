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Il Napoli Club Brescia 1926 celebra il centenario della SSC Napoli
Il Napoli Club Brescia 1926 celebra il centenario della Ssc Napoli e il suo 12° anno di attività presso la Spiaggia 91 di Rezzato. Il Club presieduto dal volto noto di Radio Tutto Napoli Roberto Stanzione raggiunge un traguardo importante che testimonia dodici anni di passione, amicizia e amore per i colori azzurri. È stata un'occasione speciale per riunire soci, tifosi e amici provienienti da tutta la provincia lombarda in una giornata di festa, condivisione e orgoglio partenopeo, nel segno dei valori che hanno sempre contraddistinto il club.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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