Prima pagina Mondiali 2026, La Gazzetta dello Sport: "Ancelotti, Montella e la dura vita dei nostri ct"

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L’assenza dell’Italia dal Mondiale continua a pesare sul calcio azzurro. È questo il tema richiamato dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza la situazione paradossale vissuta dalla Nazionale. Mentre gli azzurri restano fuori dalla rassegna iridata per la terza edizione consecutiva, alcuni allenatori italiani sono comunque protagonisti sulla scena mondiale. Tra questi spiccano Carlo Ancelotti, alla guida del Brasile, e Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, chiamati a rappresentare l’eccellenza della scuola italiana in una competizione dalla quale l’Italia continua a essere assente. Una condizione che alimenta riflessioni e interrogativi sul presente e sul futuro del movimento calcistico nazionale. Ma entrambi non sono partiti benissimo.

Ancelotti e Montella, l’Italia che va al Mondiale

Se da un lato il calcio italiano osserva il torneo da spettatore, dall’altro diversi tecnici azzurri avranno l’opportunità di lasciare il segno. Ancelotti guiderà una delle grandi favorite per la vittoria finale, mentre Montella proverà a confermare il percorso di crescita della Turchia. La copertina della Gazzetta sottolinea proprio questa contraddizione: allenatori italiani protagonisti sul palcoscenico più importante del calcio mondiale, ma senza la Nazionale italiana tra le partecipanti. Tra le curiosità della competizione trova spazio anche la presenza del Curacao, una selezione che sarà al via del torneo mentre l’Italia resterà ancora una volta a casa.