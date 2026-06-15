Prima pagina Yamal, esordio Mondiale sul Corriere dello Sport: "L'erede di Messi e Ronaldo"

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"Entra il principe". È questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport per celebrare l'ascesa di Lamine Yamal, il talento spagnolo che continua a incantare il mondo del calcio. A soli 18 anni, l'esterno della Spagna è considerato una delle principali attrazioni del Mondiale e molti lo indicano già come il possibile erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il giovane fuoriclasse, protagonista di una stagione straordinaria, coltiva anche il sogno di conquistare il Pallone d'Oro, traguardo che rappresenterebbe la definitiva consacrazione a livello internazionale.

Yamal guida la Spagna, Belgio-Egitto sfida tra stelle

Gli occhi saranno puntati su di lui nel match in programma alle 18, quando la Spagna affronterà Capo Verde nella seconda sfida del proprio percorso mondiale. In serata, alle 21, spazio a un altro confronto ricco di talento: il Belgio di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku se la vedrà con l'Egitto trascinato da Mohamed Salah. Una partita che mette di fronte alcuni dei giocatori più rappresentativi del panorama internazionale e che potrebbe già fornire indicazioni importanti in chiave qualificazione. Tra giovani fenomeni pronti a prendersi la scena e campioni affermati in cerca di gloria, il Mondiale continua a offrire sfide di grande fascino.