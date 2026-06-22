Neymar in campo contro la Scozia di McTominay? Le ultime da ritiro del Brasile
Si avvicina sempre di più l'esordio di Neymar in questo Mondiale 2026. Dopo aver svolto soltanto una parte dell'allenamento precedente insieme ai compagni, il fuoriclasse brasiliano ha completato regolarmente la seduta odierna con il gruppo, lanciando segnali molto positivi allo staff tecnico verdeoro in vista della prossima sfida.
Brasile, contro la Scozia può arrivare il primo minuto di Neymar nella competizione
La Seleção si prepara all'ultima gara del Gruppo C contro la Scozia, in programma nella notte tra il 24 e il 25 giugno, e cresce l'ottimismo attorno alle condizioni del numero 10. Dopo aver saltato le prime due uscite del torneo, Neymar potrebbe finalmente fare il suo debutto in Coppa del Mondo, rappresentando un'arma in più per un Brasile che vuole presentarsi alla fase a eliminazione diretta con il proprio leader tecnico ritrovato.
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