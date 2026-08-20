Ricordate Grealish? Ancora in uscita dal Man City: può tornare all'Everton

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L'Everton continua a pensare a Jack Grealish. Il club di Liverpool non avrebbe infatti abbandonato l'idea di riportare a Goodison Park l'esterno inglese, l'anno scorso accostato fortemente anche al Napoli e protagonista nella stagione 2025/26 di un'esperienza in prestito con la maglia dei Toffees prima del ritorno al Manchester City.

Il classe 1995 ha già avuto modo di scendere in campo nel Community Shield perso contro l'Arsenal, ma il suo futuro resta uno dei temi caldi del mercato. Il suo nome continua a circolare dalle parti della Mersey, soprattutto perché David Moyes è ancora alla ricerca di nuovi rinforzi per completare la rosa. Nonostante una campagna acquisti già importante, con gli arrivi di giocatori come Tyrique George, Merlin Röhl, Hayden Hackney, Christian Nørgaard e Brennan Johnson, l'allenatore scozzese ritiene che il lavoro non sia ancora concluso: "Abbiamo ancora bisogno di diversi giocatori per rafforzare la squadra. Mi piacerebbe fare qualcosa in più, se sarà possibile", ha dichiarato Moyes, confermando la volontà del club di intervenire ancora sul mercato.