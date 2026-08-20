Napoli-Arsenal, intesa vicina ma serve il sì di Gabriel Jesus: situazione ed alternative

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Calciomercato Napoli, il punto sull'attacco

Gabriel Jesus deve convincersi. Lasciare i campioni d'Inghilterra e vicecampioni d'Europa non è una scelta semplice, ma la situazione è chiara: per lui non c'è più spazio nell'Arsenal di Arteta, tanto più a un anno dalla scadenza del contratto, che gli permetterebbe di firmarne uno più vantaggioso da svincolato. L'esclusione dal Community Shield contro il City ha confermato la sua posizione ai margini dei Gunners. Il Napoli osserva la situazione, lavora per liberare spazio in rosa e dal monte ingaggi, e considera il brasiliano l'obiettivo principale per l'attacco. Con l'Arsenal l'intesa è alla portata - la valutazione si aggira sui venti milioni - ma il vero nodo - racconta il Corriere dello Sport - è l'ingaggio: a Londra Gabriel Jesus percepisce 6 milioni netti a stagione.

Gabriel Jesus, ma non solo: le alternative di Manna

È lui la prima scelta, ma non mancano le alternative sondate in questi giorni. Manna, che ha ottimi rapporti sia con il Chelsea che con il Manchester United, ha riaperto i contatti per Nicolas Jackson (25), attaccante senegalese già seguito lo scorso anno: dopo il prestito oneroso al Bayern Monaco (16,5 milioni), non riscattato per i 65 richiesti, è tornato a Londra. L'altro nome monitorato è Joshua Zirkzee, altro pallino del ds azzurro: come Jackson, non rientra tra le prime scelte del Manchester United e potrebbe fare ritorno in Italia, con la Juventus altrettanto interessata.

Serve una cessione per sbloccare il colpaccio

Un eventuale colpo in entrata resta legato a una cessione in attacco. Noa Lang è la seconda opzione del Galatasaray dopo Leão: se l'affare con il portoghese del Milan non dovesse concretizzarsi, secondo i media turchi i giallorossi virerebbero sull'olandese del Napoli, già avuto in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Resta in bilico anche Lorenzo Lucca, investimento importante di appena un anno fa che il club vuole tutelare: oggi parte come vice Hojlund, ma gli ultimi giorni di mercato potrebbero ridefinirne il ruolo.