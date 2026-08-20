Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: esordio in Conference League per Sarri

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: esordio in Conference League per SarriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Atalanta-Hapoel in chiaro su TV8: tutte le partite di oggi, gli orari e la programmazione TV.

Il giovedì calcistico propone un ricco programma tra preliminari di Conference League e campionati esteri. Riflettori puntati sulle la prima sfida europea dell'Atalanta di Sarri che affonta in casa Hapoel, la gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 alle 20.30. Di seguito il programma completo delle partite in TV.

GIOVEDI' 20 AGOSTO

20:00 – Al Fayha-Al Hilal (Saudi League) – Sportitalia e Como TV

20:30 – Atalanta-Hapoel Tel Aviv (Conference League) – TV8, Sky Sport Calcio e NOW

21:00 – Rayo Vallecano-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

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