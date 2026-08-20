Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: esordio in Conference League per Sarri
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Atalanta-Hapoel in chiaro su TV8: tutte le partite di oggi, gli orari e la programmazione TV.
Il giovedì calcistico propone un ricco programma tra preliminari di Conference League e campionati esteri. Riflettori puntati sulle la prima sfida europea dell'Atalanta di Sarri che affonta in casa Hapoel, la gara sarà trasmessa in chiaro su TV8 alle 20.30. Di seguito il programma completo delle partite in TV.
GIOVEDI' 20 AGOSTO
20:00 – Al Fayha-Al Hilal (Saudi League) – Sportitalia e Como TV
20:30 – Atalanta-Hapoel Tel Aviv (Conference League) – TV8, Sky Sport Calcio e NOW
21:00 – Rayo Vallecano-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
Titolo SEO: Calcio in TV oggi: Atalanta-Hapoel gratis su TV8, orari e dove vedere le partite
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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