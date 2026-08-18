Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i play-off Champions

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere i play-off ChampionsTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 18 agosto non mancano gli appuntamenti col calcio. Alle ore 21:00 vanno in scena i play-off di qualificazione alla prossima Champions League, sono previste tre gare: Dinamo Zagabria-Viking, Fenerbahce-Lione, Levski-AEK. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 18 AGOSTO

21.00 Dinamo Zagabria - Viking (Champions League, Qualificazione) - Sky Sport Calcio

21.00 Fenerbahce - Lione (Champions League, Qualificazione) - Sky Sport Uno

21.00 Levski - AEK (Champions League, Qualificazione) - Sky Sport Arena